I prossimi appuntamenti da Yamato

Sono ricchi di eventi le prossime settimane dell’associazione di cultura giapponese Yamato con sede in via Garibaldi 18 a Casale.

Giovedì 27 giugno alle ore 18 si terrà la festa di chiusura della scuola di fumetto (ciclo di lezioni realizzate in collaborazione con mON e Casale Comics & Games) con esposizione delle tavole a ingresso libero da giovedì a sabato dalle 17 alle 20.

Per tre lunedì (1, 8 e 15 luglio) dalle 19 alle 21 ci sarà il corso estivo Sumie e Suminagashi a cura di Shozo Koike. Gli appuntamenti spazieranno dall’inchiostro fluttuante (suminagashi) al dipingere con l’inchiostro (sumie) sul foglio preparato con il suminagashi, alla foderatura per poter esporre le opere realizzate. Gli incontri sono aperti anche a chi non abbia mai sperimentato quest’arte (contributo richiesto per il blocco dei tre incontri € 40, inclusi in materiali).

Sabato 6 luglio si festeggia la tradizionale Tanabata (il programma sarà comunicato a giorni), mentre il giorno dopo, domenica 7 alle ore 16, è in programma il laboratorio “Umeboshi’”: preparazione casalinga delle tipiche prugne/albicocche salate a cura di Michiko Gonella Tomita. È necessaria la prenotazione entro venerdì 5 Luglio. Il contributo richiesto è di € 30, incluso tutto il materiale.

Giovedì 11 luglio alle 21 infine tocca a “Passione Cinema”, una serata dedicata ai film orientali con l’esperta Manuela Balocco.

Informazioni e iscrizioni:yamato.casale@gmail.com - Tel. 349 8508918.