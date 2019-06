Al Pantagruel si presenta “Storie Migranti”

Venerdì alle ore 21,30 l’Osteria Pantagruel di Casale (via Lanza) ospiterà la presentazione del libro “Storie Migranti” (Feltrinelli) a cura del fumettista Sio (il padre di Scottecs) e del fotografo casalese - ma da anni cittadino del mondo - Nicola Bernardi.

All’appuntamento parteciperà lo stesso Bernardi che sarà intervistato dall’irriverente Fantaghirò T.

Storie Migranti

In un momento storico in cui le parole "immigrato", "richiedente asilo" e "clandestino" vengono sbandierate quotidianamente, è facile dimenticare che non si tratta di numeri, ma di persone. Di esseri umani, ciascuno con una vita. Con una sua storia.

Sio e Nicola Bernardi, in collaborazione con il Centro di solidarietà L'Ancora di Sanremo, sono andati nei centri di accoglienza straordinaria, nella provincia di Imperia, a scoprire le storie dei migranti ospitati.

Per raccontarle con ritratti fotografici e fumetti. Trentadue straordinarie storie normali, di vita vissuta e quotidiana, per ricordare come, tutte le volte che sentiamo parlare di cento persone in una barca allargo delle nostre coste, stiamo parlando di tutti noi.