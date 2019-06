Da Tortona alla Polonia nel segno dei santi Orione e Kolbe

TORTONA - Dal 13 al 15 giugno scorsi, una delegazione dei Comuni di Tortona e Pontecurone ha fatto visita alla città di Zduńska Wola, in Polonia, per rinsaldare l’amicizia sancita col patto sottoscritto nel marzo 2016 dalle tre località nel nome di San Luigi Orione.

Le radici stanno nella figura del generale Dabrowski, autore dell'inno nazionale polacco, combattente nelle fila napoleoniche a fianco di soldati italiani nella battaglia di Novi Ligure e nelle storie di San Luigi Orione e San Massimiliano Kolbe, che hanno operato negli stessi anni nel segno della carità verso i più deboli, gli umili e gli oppressi.

L’incontro con il sindaco di Zduńska Wola, Konrad Pokora e gli altri rappresentanti dell’amministrazione locale ha reso possibile un confronto costruttivo ponendo le basi per una cooperazione futura in ambito culturale, educativo, turistico, ed economico e per valutarne le possibili sinergie e le potenzialità di uno sviluppo futuro.