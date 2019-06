Mappatura dei defibrillatori per le emergenze: l'incontro

TORTONA - Giovedì 27 giugno alle 17 in Sala Romita del municipio di Tortona, si terrà una presentazione aperta a tutti i sindaci del territorio per ampliare l’area cardioprotetta, presentando un progetto che prevede una App da utilizzare in caso di emergenza per arresto cardiaco improvviso; nel caso, vengono evidenziati tutti i defibrillatori più vicini disponibili e utilizzabili.

La rete è realizzata da FormInLife e InChiaro, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e l'obiettivo è coinvolgere più comuni possibile mappati attraverso il portale web e l’applicazione Dae Locator per Android e Ios.

La presentazione, cui interverranno il presidente della Provincia di Alessandria Gianfranco Baldi e il sindaco di Tortona Federico Chiodi, con l'illustrazione del progetto a cura di Marco Pappalardo, infermiere specializzato in Emergenza presso il 118 e presidente di FormInLife.

Per ora ha aderito alla mappatura il solo comune di Monleale, ma si prevede di aggregare tutto il territorio attraverso vari incontri di sensibilizzazione.