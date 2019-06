Archi 'n rock, quante sorprese

ACQUI TERME - Seconda edizione per Archi’n Rock, la settimana di musica live (con ingresso libero) organizzata all’ombra degli Archi Romani (pista ciclabile).

Tutte le sere, a partire da domenica 30 giugno e fino al 6 luglio, dalle ore 21.30, sul palcoscenico bollente si esibiranno gruppi noti ed emergenti della scena italiana.

A dare il là alla manifestazione ci penseranno domenica prossima gli Immigrant Dog, grupo cover dei Led Zeppelin. Lunedì priom luglio sarà la volta di due band dell'Acquese, i The Pool, un power trio che mescola numerose influenze musicali che vanno dalla dance alla new wave, dal punk alla psichedelia, e i Wilson Project, che propongono musica progressive rock originale in italiano. Martedì 2 luglio toccherà al rockabilly anni ’50 dei RetroSonik.

Mercoledì 3 luglio doppio appuntamento prima con i Fattore Rurale, un gruppo folk rock, tra il country-folk americano e la verità delle campagne piacentine, a seguire i Dr Who? che spaziano dalla British Invasion al Brit Pop passando per David Bowie.

Giovedì 4 luglio sarà il clou della settimana di Archi'n Rock, con la partecipazione dei Perturbazione, la band torinese nata nel 1988 che vanta una partecipazione a Sanremo nel 2014 e una discografia di tutto rispetto con collaborazioni importanti (Manuel Agnelli, Francesco Bianconi, Max Pezzali, Emidio Clementi e Vasco Brondi).

Venerdì 5 luglio saliranno sul palco Filippo D'Erasmo, giovane cantautore acquese, seguito da Beppe Malizia e i Ritagli Acustici, gruppo eclettico un po’ rap e un po’ rock, ‘un crossover insolito fatta da una cupa allegria’. Chiuderà la serata Lo Straniero, la band rivelazione da poco tornata da Musicultura 2019 dove il loro brano ‘Quartiere Italiano’ si è guadagnato una meritata vittoria.

A chiudere la manifestazione, sabato 6 luglio, ci penserà la Band Yum, che porterà sul palco il funk soul degli anni ’70, e seguirà la serata infine con un Dj Set.

Ad allietare il pubblico, oltre le performance musicali, spot gastronomici e giochi per bambini.