Il Rotary vara il banco farmaceutico

TORTONA -Una forma di Banco Farmaceutico, in cui chiunque potrà portare nelle farmacie aderenti i farmaci che ha acquistato senza poi utilizzarli, sarà varata a breve dal Rotary Club Tortona.

L’obiettivo è permettere risparmi sulla spesa sanitaria e mettere a disposizione i medicinali per le persone bisognose.

Il service tortonese sta promuovendo, in collaborazione con Federfarma Alessandria, il progetto di recupero di farmaci validi non scaduti, che potranno essere consegnati purchè i flaconi non siano stati aperti e purchè si trovino ancora entro la data di scadenza.

Così Luca Zerba, presidente provinciale di Federfarma. “Si tratta di una risorsa che può rappresentare, invece, un bene prezioso per coloro che non hanno possibilità economica per accedere alle cure.È uno spreco enorme e una grave perdita economica per il nostro sistema sanitario, senza dimenticare le pesanti conseguenze negative prodotte sull’ambiente dallo smaltimento di tonnellate di medicinali in modo improprio”.