A Cassano un annullo per il GiroRosa

Sarà la Cronoscalata dei Campionissimi a inaugurare, venerdì 5 luglio, il 30° GiroRosa Iccrea, con le 24 squadre più forti del ciclismo femminile, in tutto 144 atlete, che a Cassano Spinola arriveranno già giovedì, per la presentazione ufficiale, sul palco in piazza XXVI Aprile.

Il via sarà venerdì, alle 14.30: da Cassano, il paese di Sandrino Carrea , dove è sepolto Costante Girardengo, a Castellania Coppi, 18 chilometri contro il tempo.

A Cassano anche uno stand di Poste Italiane, sempre in piazza XXVI Aprile, per l’annullo filatelico promosso dall’Asd Costante Girardengo, che potrà essere richiesto dalle 10 alle 15.

Il bollo speciale, con la scritta ‘Cassano Spinola saluta le cicliste’ resterà depositato allo sportello filatelico dell’Ufficio postale di Novi, in piazza De Negri 1, per 60 giorni.