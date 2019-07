Tortona, in 750 per la corsa all’alba

TORTONA - La pacifica carica di 750 persone che a piedi, con passo da corsa o da passeggio hanno attraversato la città alle prime luci dell'alba è l'immagine più spettacolare di una vitalità e un'energia difficili da riscontrare alle 5,30 del mattino.

Per il secondo anno consecutivo si è ripetuta l'impresa di tirare giù diverse centinaia di persone (compresi gli organizzatori) dal letto in orario antelucano per portarle a correre o camminare per 5 km in città, in un centro ancora fermo e parzialmente vuoto dalle normali attività quotidiane.

La Run 5,30, organizzata da Arena Derthona con la collaborazione di Azalai, è il viatico migliore per preparare i concerti della settimana prossima e anche un'occasione di apprezzare la città in orari non usuali e per socializzare.

E il successo, tra iscrizioni, magliette vendute, partecipazione e consenso unanime anche da parte di chi non ha potuto o voluto esserci, lo conferma.

L'organizzazione, soddisfatta per la riuscita, si metterà al lavoro da domani per la preparazione del grande palco in piazza Allende dove si esibiranno da giovedì 11 a domenica 14 Fiorella Mannoia, Subsonica, Ex Otago e Snarky Puppy.