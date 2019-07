Tortona, lo “struscio” serale in centro parte bene

TORTONA - Una città viva e accogliente si è messa in mostra giovedì sera per la prima puntata delle serate estive con i negozi aperti.

I commercianti che aderiscono al comitato del centro cittadino hanno scelto di ripetere le iniziative che lo scorso anno ebbero grande richiamo, invogliando i tortonesi ad uscire di casa in orario serale e attirando anche visitatori da fuori città.

La partenza di ieri è stata incoraggiante, con un bel movimento di “struscio”, passeggio, sguardi alle vetrine, qualche buon affare per l'avvio dei saldi e bar e gelaterie strapiene.

A creare atmosfera e attrazioni, le esibizioni di scuole di danza, palestre e punti musicali disseminati lungo l'asse di via Emilia e corso Montebello, con diverse postazioni e tante persone ad animare e a seguire gli spettacoli.

L'obiettivo quindi di replicare il successo dello scorso anno, non scontato visto che da parecchio tempo le iniziative del giovedì sera erano sopite, pare essere a portata di mano: la prossima settimana ci sarà il circuito del gusto, in parallelo ai concerti di Arena Derthona, che giovedì avranno sul palco Fiorella Mannoia; il 18 menù speciali sotto le stelle ed altre esibizioni, giovedì 25 la finale in piazza Duomo del concorso Local Heroes per cantanti e intrattenitori.