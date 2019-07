C'è attesa per la corsa cittadina

VALENZA - Uisp-Sport per tutti, Cartotecnica Piemontese, in collaborazione con le associazioni Lions Club Valenza Adamas, Lions Club Valenza Host, Dico no alla Droga italia, il patrocinio del Comune di Valenza e le altre associazioni di volotnariato cittadine, insieme a molto sponsor organizzano giovedì 18 luglio 2019 la settima edizione della gara podistica competitiva e non competitiva ‘Strasangiacomo 2019’ del programma ‘Sportdays Valenza Run’ e all’interno della Festa Patronale. Ricorrerà il sesto Memorial Luciano Sacco.

Ritrovo a Valenza su corso Garibaldi dalle ore 19, partenza alle 20, percorso cittadino di cinque chilometri.

Quest’anno sono state prodotte 750 magliette tecniche della Stracittadina, in favore dei volontari Vigili del Fuoco di Valenza a cui verrà devoluto il ricavato.

Le bellissime magliette sono acquistabili presso: Caffè Sesto Senso in via Camurati, Parafarmacia in C.so Garibaldi, Bar 2000 in piazza Fogliabella, Blubar in viale Manzoni, Il Castello di Vavalà in corso Garibaldi e on-line per i competitivi attraverso il sito www.gpcartotecnica.it oppure gpcartotecnica@gmail.com.

A fine gara sarà offerto un ristoro a tutti coloro che avranno partecipato. Premiazione finale delle categorie competitive e dei gruppi più numerosi. Per ulteriori informazioni: Elena 377 1581264 - Max 333 3504792.