Il Cai Valenza al Colle del Loo

VALENZA - L’escursione della sezione del Cai di Valenza che si svolge domenica ha come meta la Valle d’Aosta.

Per l’occasione gli escursionisti valenzani andranno al Vallone e Colle del Loo, con partenza da Loomatten, nella suggestiva cornice della Valle di Gressoney. Si tratta di un’escursione con un dislibello di 1053 metri ed un tempo di percorrenza di cinque ore.Il ritrovo è, come di consueto alle ore 6.45 presso la sede Cai al Palaguerci-Giardini Aldo Moro e la partenza è prevista alle 7. Per informazioni ed adesioni occorre telefonare ai numeri 0131 945633, 340 9882624, 338/5315376.