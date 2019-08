Alessandria su Topolino, ma il tesoro non c'è

Fili&Brigitta sono alla ricerca di una dei ‘tesori di serie B’, che fanno gola a Paperon de Paperoni, il phon di Cleopatra.

Ma sono turisti un po’ distratti e sbagliano aereo e città di destinazione. Così Alessandria finisce su Topolino, in una striscia del numero del 14 agosto. I due personaggi sono convinti di essere in Egitto e, invece, sono accolti da un addetto dell’aeroporto, che li saluta con un ‘Cerea Madamin’ (in realtà molto più torinese che alessandrino) e spiega loro che sono atterrati, con il jet, a “Alessandria, in Piemonte”.

Ai due, alla ricerca dell’aereo giusto, viene anche offerta la bagna cauda.

Anche la popolarità nei fumetti non guasta, sperando di diventare, sempre di più, la destinazione giusta per i turisti