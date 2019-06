Festa di Popolo: pronti per l’edizione 2019

Sarò la Proloco di Casale Popolo ad organizzare ‘Popolo in festa’. E’ un evento che si svolgerà nel fine settimana al circolo Popolese in Cantone Chiesa e sarà una delle prime feste del ricco calendario monferrino che allieteranno il pubblico durante tutta l’estate. Ogni sera verrà aperto lo stand gastronomico, alle ore 19, e si alterneranno sul palco venerdì 7 Dina Manfred e la sua orchestra, sabato 8, ci sarà un Tributo italiano e domenica 10 sarà la volta della prima edizione di ‘Popolo on the rock’