Le colonne sonore dei film chiudono l'anno della Rebora

OVADA - La Civica Scuola di Musica “Antonio Rebora” chiude il proprio anno accademico con il concerto “Tempi moderni, le canzoni nel cinema” che si terrà mercoledì 5 giugno prossimo presso il giardino della Scuola di Musica in via San Paolo alle ore 21:00. L’orchestra, la sezione ritmica e i solisti della scuola si esibiranno in un viaggio tra le più belle canzoni create o adattate per il cinema con la partecipazione di Gian Piero Alloisio. Tra le novità dello spettacolo c’è il debutto del neonato coro della “Rebora”. Durante la serata saranno consegnate le borse di studio in memoria di Fred Ferrari e di Mirko Mazza concesse dal Rotary Club Ovada del Centenario e dalla Pro Loco di Ovada e del Monferrato ovadese. L’ingresso è libero e la Cittadinanza è invitata.