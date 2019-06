Musica e letture in abbazia per salutare l'arrivo dell'estate

PARODI LIGURE – Partenza in musica per il festival Di Gavi in Gavi che si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 giugno. Nella splendida cornice dell’Abbazia di San Remigio a Parodi Ligure, sarà possibile ascoltare alcune delle più celebri colonne sonore eseguite dai Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria.

In più, l’attore Alberto Bergamini leggerà una selezione di brani della grande letteratura che evocano l’estate e il mondo agreste. “Così io ti saluto, o Dioniso” è il titolo della serata in programma venerdì 7 giugno, a partire dalle 21.00.

Dioniso è la divinità a cui si attribuisce la nascita della vite e del vino, questo concerto vuole quindi essere un omaggio a Gavi e al suo territorio che hanno una tradizione e una cultura vitivinicola millenaria, apprezzata in tutto il mondo.

Il programma prevede musiche di Morricone, Rota, Travajoli, Piovani, Lavagnino, De André e un salto indietro nel tempo di alcuni secoli con le Quattro Stagioni di Vivaldi di cui sarà eseguita L’Estate, mentre tra le letture i brani scelti saranno di Shakespeare, Lorca, Neruda, Pavese, Montale, Hesse e Soldati.