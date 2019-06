Serata per Michele Pittaluga

Cade proprio nel giorno della scomparsa di Michele Pittaluga l’appuntamento a lui dedicato. Domani, mercoledì 19 alle ore 21, la ‘Serata in ricordo di Michele Pittaluga’ verrà proposta anticipando anche di pochi giorni la Festa della Musica, evento nazionale in cui la serata è inserita, e promosso dal Ministero dei Beni delle attività culturali e del turismo, che anche nella nostra provincia prevede diversi concerti.

Ma torniamo al ‘Pittaluga’: la novità più eclatante di questa 24ª edizione è la scelta del luogo per il concerto: purtroppo a malincuore abbandonata la tradizionale Abazia di Santa Giustina a Sezzadio, questa volta si andrà a Cassine, presso la chiesa conventuale di San Francesco. Hanno spiegato in conferenza stampa i fratelli Pittaluga, Marcello e Micaela: «Siamo grati al sindaco del paese, nonché presidente della Provincia, Baldi, per aver accolto sin da subito con grande entusiasmo e piena disponibilità la serata. San Francesco è luogo affascinante e Cassine merita senza dubbio attenzione per il patrimonio artistico che custodisce. Non è quindi casuale che prima del concerto, verso le 20, ci si sia organizzati per proporre a chi lo vorrà, una visita guidata al museo della chiesa».

Poi alle ore 21, inizierà il concerto di cui quest’anno saranno protagonisti due musicisti bresciani: il chitarrista Giulio Tampalini (piazzatosi al terzo posto in una delle edizioni del concorso ‘Pittaluga’) e la giovane e già molto apprezzata Michela Podera al flauto. La serata prevede l’esecuzione di brani di diversi autori quali ad esempio Mario Castelnuovo Tedesco, Joaquin Rodrigo, Giovanni Podera, Ferenc Farkas, Heitor Villa Lobos e Piazzolla.