A Valenza il secondo fine settimana della 'Tagliatella'

Dopo il buon successo del primo fine settimana torna la Sagra della tagliatella per il rush finale. Ancora per tre giorni da venerdì sino a domenica, viene proposta la miscellanea vincente di buon cibo e musica che tanto piace, ormai da diversi anni ai valenzani e non solo. Il tutto, naturalmente, avviene con la regia e l’organizzazione sul campo del Gruppo di Valenza dell’Ana-Associazione nazionale alpini.

Il programma musicale prevede l’esibizione, sempre alla stessa ora, le 21.30, di tre gruppi. Venerdì sera il compito di animare spetta al dj GHildo Farinelli, sabato è la volta della musica degli ‘Ewa for you’, mentre domenica a chiudere la manifestazione per il 2019 saranno gli inossidabili ‘Mambo’ che già avevano cantato e suonato lo scorso sabato