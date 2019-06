Aperitivo con tango a Cella Monte

CELLA MONTE - Il vino del Monferrato incontra il tango argentino e i sapori del Sud Italia. Accade sabato 29 giugno con Aperitango, in programma nel cortile dell’azienda vitivinicola La Casaccia di Cella Monte (via Barbano Dante 10).

Alle ore 20 inizierà l’apericena con molti piatti realizzati grazie ai prodotti di Libera Terra, provenienti dai terreni confiscati alle mafie, vini monferrini e freschi succhi di frutta.

A partire dalle 21,30 spazio alle note “live” di El Gato Quartet (Yulia Verbitskaya violino, David Pecetto bandoneon, Lorenzo Cremonte pianoforte, Matteo Gorrea contrabbasso) per uno spettacolo di tango nuevo e tango tradizionale argentino fino a mezzanotte.

All’evento sarà presente anche il Presidio Totò Speranza di Casale per promuovere i prodotti di Libera e i suoi progetti di legalità.

Per partecipare alla serata è gradita la prenotazione ai numeri 3337788308 (Margherita) e 3497554702 (Lorenzo). Il costo è di 15 euro per la degustazione di vini, 20 per la degustazione e per l’apericena.