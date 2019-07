Arena Derthona si apre al gusto coinvolgendo bar e ristorazione

TORTONA - Arena Derthona potenzia il suo legame con la città e in vista dei quattro concerti che si terranno in piazza Allende - Fiorella Mannoia, Subsonica, Ex-Otago, Snarky Puppy - dall'11 al 14 luglio coinvolgerà tutta la città per far scoprire il territorio attraverso i suoi piatti e le sue specialità prima, durante e dopo i concerti.

L'iniziativa coinvolge 24 locali del centro. Si chiama "Fuori Arena Derthona" ed è un percorso enogastronomico itinerante che porterà il pubblico a gustare le proposte da asporto di ristoranti, bar e gelaterie.

Nella stessa serata si potranno assaggiare più specialità tortonesi a partire dalle 18 fino a mezzanotte. Sarà distribuita una mappa con tutti i locali aderenti.