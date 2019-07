Dal 12 al 14 luglio c'è Castelletto Merli Palcoscenico

CASTELLETTO MERLI – Dal 12 al 14 luglio, sulla piazza al lato del Municipio di Castelletto Merli, prenderà il via l'ottava edizione di "Castelletto Merli Palcoscenico", il festival del teatro per passione.

Qualche giorno prima, sabato 6 alle ore 21 toccherà all'anteprima "Aspettando Palscoscenico", una serata brillante condotta da Calogero Marchese in cui parlare di teatro e delle sue dinamiche.

Ma che cos'è il festival del teatro per passione? Si tratta di una competizione teatrale in cui si confrontano tre compagnie, in lotta per il Premio Magnoberta.

Ad organizzare la kermesse è l'associazione Io Vivo Castelletto, la distilleria casalese Magnoberta l'ha sposata fin dalla prima edizione e, come main sponsor, si divide con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

La direzione artistica composta da Gabriele Farotto e Alessia Solavagione nei mesi invernali ha visionato sedici compagnie candidate scegliendo la Stardust Company di Casale Monferrato con l’opera intitolata Migliori Nemiche (12 luglio), Ikeatrando, compagnia di Valenza che porta in scena Sarto Per Signora (13 luglio) e la compagnia C’era L’acca di Bellinzago Novarese con la commedia I Ragazzi Irresistibili (14 luglio).

Relativamente al già citato Aspettando Palcoscenico, Calogero Marchese condurrà la serata per vivere, capire e pensare il teatro. In scena ci saranno gli allievi di Teatrò Libere Emozioni che si esibiranno con una commedia dello stesso Marchese intitolata La Pettegola.