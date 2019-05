Pietro Ragone protagonista nel campionato italiano di kart

E' uno studente modello presso l'Istituto Madri Pie di Ovada, ma nei weekend si scatena in pista al volante di un go-kart. Stiamo parlando di Pietro Ragone, il giovane vincitore delle due manches del Campionato italiano ACI CSAI Rok disputate presso il circuito "Sette Laghi" di Castelletto di Branduzzo. Nato il primo gennaio del 2006 ad Acqui Terme, il pilota ovadese si è trasferito da qualche anno a Battagliosi, la frazione di Molare dove risiede tutt'ora. L'esordio del tricolore sul circuito pavese ha visto la doppia affermazione dell'atleta molarese (Tony kart), che nel primo round ha preceduto Matteo De Palo (Fa) e Matteo Zafferano (Tony Kart), per poi ripetersi in gara due davanti a De Paolo e a Lorenzo Simion (Tony Kart).

Ragone non è nuovo a questi successi in quanto il curriculum prevede già il quarto posto al campionato del mondo svoltosi lo scorso anno al South Garda Karting di Lonato del Garda a Desenzano. “Tutto è iniziato sette anni fa – dice il giovane Pietro - quando un amico di papà di nome Davide Carassale scherzando mi consigliò di farmi regalare un kart. Mio papà senza battere ciglio mi porto subito a fare un corso di guida alla pista Winner a Nizza Monferrato che si rivelò l'inizio di un’immensa passione per i motori talmente forte che dopo poco tempo abbiamo acquistato il primo kart e richiesto la licenza per disputare le prime gare. Grazie al supporto della famiglia Wiser (proprietari della pista Winner) cominciai a togliermi le prime soddisfazioni”.