Cremolino: tre punti scacciano le nubi nere

CREMOLINO - Sembra un incidente rapidamente lasciato alle spalle la sconfitta sul campo di Solferino. Tre punti molto importanti per il Cremolino sul campo del Sabbionara. Partita che la squadra di Surian ha controllato in lungo e largo mettendo sul campo decisione e precisione del gioco al cospetto di una formazione trentina apparsa stranamente esitante e poco a suo agio. E' finita 6-2, 6-4 per Merlone e compagni. Nel primo parziale la progressione del punteggio ha testimoniato della superiorità dei biancazzurri: 0-2, 1-3, 2-4. Cremolino che nel secondo parziale mette da subito le cose in chiaro e sale fino al 5-1. La parziale rimonta del Sabbionara non cambia la sostanza del risultato. Con questo successo il Cremolino sale a 18 punti, quota che vale un quinto posto solitario utile per affrontare un girone di Coppa Italia meno ostico. Il quarto posto occupato dal sorprendente Arcene è a tre punti di distanza.