Mario Benzi nuovo allenatore dell'Ovadese Silvanese

OVADA - Sarà Mario Benzi il nuovo allenatore dell'Ovadese Silvanese. L'incarico è arrivato dopo la riunione del cda della squadra di due sere fa. Benzi torna a mettersi in gioco dopo qualche anno ma è veterano dei campi tra Eccellenza e Serie D. Nel suo curriculum, dopo essere stato calciatore semi professionista, diverse panchine Derthona, il Bra, l'Asti, il Colline Alfieri e la Cairese, sempre in Eccellenza. La “perla” rimane però la vittoria del campionato di Eccellenza con l'Acqui nel 2008 – 2009. Con Benzi arriverà come assistente Federico Boveri, un passato in maglia Ovada da calciatore, e un recente ruolo di collaboratore di Arturo Merlo. «Con Benzi – spiega il vice presidente Andrea Repetto – abbiamo trovato l'accordo molto rapidamente, ci siamo trovati su tutti. Cercavamo un sostituto di esperienza per portare avanti il progetto già avviato lo scorso anno e l'abbiamo trovato. Benzi viene con l'entusiasmo di un ragazzino e tanta voglia di rimettersi in gioco». (Nella foto, a sinistra, Mario Benzi, a destra Federico Boveri).