Il Solero conferma Bello. Gagliardi vice

SOLERO - Dopo avere ottenuto, attraverso i playoff, la promozione in Prima Categoria, il Solero continuerà il suo percorso con l’allenatore Alessandro Bello, confermato sulla panchina insieme al preparatore atletico Francesco Gaia e al massaggiatore Beppe Nespolo.

Novità, invece, per quanto riguarda l’allenatore in seconda: sarà Alberto Gagliardi (ex giocatore di Fiorenzuola, Castellazzo, Boschese, Felizzano). Gagliardi, che ha anche esperienze da tecnico nel settore giovanile del Felizzano stesso, ritroverà tanti elementi con cui ha condiviso l’avventura in biancazzurro.