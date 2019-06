Valenzani in grande spolvero ad Albonese

Gran prova per la Ciclistica Valenza al recente trofeo organizzato dal Comune di Albonese (PV).

Alle gare hanno preso parte 150 giovani atleti e ognuno dei ragazzi della realtà ciclistica orafa ha contribuito al conseguimento del secondo posto finale nella classifica a squadre.

Nicolò Stefani nella categoria G0 ha terminato al sesto posto, il fratello Tommaso in G2 ha concluso al quarto così come Roberto Naclerio in G3.

Ottima gara per Marco Zambianchi che in G4 si è classificato secondo per soli dieci centimetri. Fantastica gara per i G6 dove Giacomo Dentelli ha vinto davanti a tutti la propria categoria ma in ottima compagnia dei suoi compagni di squadra Dario Pavan terzo e con un ottimo settimo posto di Fabrizio Ascheri (al primo anno in sella). I ragazzi sono stati coordinati dal direttore sportivo Gilberto Dentelli.

Per quanto riguarda la categoria esordienti i giovani Mattia Melotti e Nicolò Da Broi a Ovada hanno difeso i colori della squadra sotto i preziosi consigli del loro direttore sportivo Luca Lorando.

Gli atleti hanno tenuto bene il gruppo per poi sfilarsi sull'ultimo km finendo comunque in tempo utile e sostenendo una media di oltre 35km/h.