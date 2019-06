Alla ricerca dei futuri Nerostellati: ecco l’Open Day del Casale FBC

CASALE - Il Casale Fbc non resta con le mani in mano e mentre è alla ricerca di nuovi innesti per la prossima stagione, invita tutti agli Open Day organizzati dalla società: i due giorni per conoscere l’ambiente nerostellato saranno lunedì 1 luglio alle ore 18 con la giornata dedicata ai ragazzi nati dal 2009 al 2014 e si proseguirà martedì 2 luglio, sempre alle 18 con i nati dal 2004 al 2008.

Le attività si svolgeranno al campo Ernesto Bianchi di Casale Monferrato in via De Cristoforis.