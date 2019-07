Da Siena a Tortona, ecco Janko Cepic

Quattro anni alla Mens Sana Siena prima di sbarcare a Tortona e vestire la canotta della Bertram: Janko Cepic è uno dei protagonisti della rivoluzione nel roster tortonese, 20 anni compiuti pochi giorni fa, il 9 giugno, montenegrino di Kotor.

Cresciuto nel vivaio del Kk Primorje, dal 2015/2016 è a Siena, prima nell’Under 18 e poi nell’Under 20, l’ultima annata con la prima squadra in A2.

Cepic è stato nazionale del Montenegro, nel 2015 Europei Under 16 e poi a Eurobasket Under 18. In questo momento sta preparando, con l’Under 20, gli Europei, a Tel Aviv, dal 13 al 21 luglio.

«Atleta giovane, che ha già giocato minuti in partite importanti a Siena. A dispetto dell’età - insiste il direttore sportivo Miro De Giuli - ha già un bagaglio importante di esperienza, che gli darà sicurezze nella rotazione degli interni. Senza dimenticare le sue percentuali nei tiri da fuori: si lavorerà molto per far crescere la sua versatilità. Da lui ci aspettiamo un contributo di tecnica, ma anche di intensità ed entusiasmo».

Soddisfatto, il lungo ‘dinamico’, della nuova sistemazione. «Derthona è un club ambizioso e io ho voglia di vivere una nuova avventura, per proseguire il mio processo di crescita».