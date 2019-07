Fossati in corsa per il titolo italiano

Undici qualificati, solo Franco Fossati sicuro di un posto nelle semifinali tricolori nell’individuale. In categoria B Fossati (Nuova Boccia), terzo un anno fa, avanza con un netto 13-4 su Renato Chiesa (Forti e Sani), già out, invece, Giovanni Lizio della Stazzanese.Prova ad imitare Fossati l’altro portacolori della società di Stazzano, Luca Caviglia, nella C contro Biagio Musso (Niellese) mentre il compagno di team Giuseppino Merlo ha dato forfait per motivi di salute.

Nella D Dino Ferrarotti (Val Borbera) vince le prime due partite, ma è sconfitto a un passo dai quarti. Subito fuori, invece, Enrico Bailo (Novese).

Non superano la poule le due qualificate nella B femminile, Bruna Martino (La Boccia Acqui) e Rita Bisio (Novese).

In categoria A non riesce il triplete al vignolese Alberto Cavagnaro (Brb Ivrea), già fuori dopo la poule. Davide Cortellazzi (Rosta) vince due partite, ma poi è eliminato.