Marta Menditto, argento europeo Under 23

Sul podio europeo Under 23 l’azzurro è quello di Marta Menditto.

Tre giorni dopo il titolo continentale nel triathlon cross, la portacolori delle Frecce Bianche conquista l’argento nel duathlon cross.

«Gara ancora più dura di quella di sabato, come avevo pronosticato - sottolinea Marta - difficoltà amplificate dal gran caldo. Non è stato facile smaltire le fatiche del triathlon in così poco tempo e, infatti, qualche scoria me la sono portata addosso. Ho corso bene la prima frazione, ho cambiato con le prime, ma nei venti chilometri in bici ho sofferto un po’. Comunque sono molto soddisfatta di questo argento: ha vinto la russa Rogozina, l’unica che non ha corso il triathlon ed era più fresca, mi sono tenuta alle spalle la Pryyma, avversaria molto forte».

Il troppo caldo ha messo ko Matilde Bolzan, costretta ad arrendersi.

Per Marta il 5° posto assoluto, a conferma che l’allieva di Stefano Davite ha le carte in regola per scalare la classifica internazionale.