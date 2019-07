Valentini prolunga. E domani sarà grigio

L’accordo con la Triestina è stato raggiunto, Alex Valentini ha ottenuto il prolungamento del contratto che lo legava al club alabardato fino al 30 giugno 2020, una firma anche nell’interesse dei friulani, che cedendo in prestito il portiere lo avrebbe avuto indietro, a fine campionato, di fatto svincolato.

Intesa raggiunta, fino al 30 giugno 2021, adesso Valentini può firmare con i Grigi, e lo farà domani.

Come già la stagione scorsa alla Viterbese, da gennaio, l’estremo difensore arriverà in prestito, ma l’Alessandria si riserva il diritto di riscatto se l’esperto portiere dimostrerà di poter fare parte di un progetto che, come dimostrano i contratti di ds e allenatore, si svilupperà in due stagioni.

Pronti, comunque, a raccogliere risultati ‘interessanti’ già in questo campionato.