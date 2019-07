Valentini ha firmato. Cinque società sono out

Il prolungamento del contratto con la Triestina questa mattina, accordo fino al 30 giugno 2021. Poi il passaggio all’Alessandria: come anticipato su questo sito ieri, oggi è stato il giorno del debutto di Alex Valentini nuovo portiere dell’Alessandria. Che ha scelto di aggiungere esperienza tra i pali e ha puntato sul giocatore classe 1988, oltre 240 presenze nel calcio professionistico, di cui più di 180 da titolare.

Arriva in prestito, il secondo dei sei possibili in questa stagione, con diritto di riscatto. Il terzo sarà, a breve, Raffaele Celia, esterno sinistro, ‘99, di proprietà Sassuolo.

Quasi in contemporanea con la firma di Valentini, il verdetto della Covisoc: cinque società sono fuori, Lucchese, Albissola e Siracusa che non si sono iscritte, Arzachena e Foggia la cui domanda è stata giudicata incompleta e irregolare. In questo momento le società sono 55, diventeranno 54 perché il Venezia prenderà il posto del Palermo non iscritto in B. Virtus Verona, Fano e Bisceglie chiederanno di essere riammesse, Modena, Cerignola ripescate, il sesto posto potrebbe essere della Reggio Audace, anche se per l’ultimo posto ci provano pure Turris e Paganese.