Il casting è finito, Mattia Greco è il nuovo allenatore della Novese: prende il posto di Luca Lolaico che ha risolto consensualmente il rapporto appena iniziato con la società del presidente Arturo Frattoni per andare ad allenare una squadra giovanile di una società professionistica. L’annuncio del nome del nuovo allenatore è stato dato poco fa dai dirigenti della Novese che hanno definito Mattia Greco “il profilo giusto per allenare una squadra le cui ambizioni rimangono inalterate nonostante il cambio di allenatore”.

Il nuovo tecnico biancoceleste domani o dopodomani sarà presentato ai componenti della squadra, già avvisati dai dirigenti della Novese della soluzione adottata per sostituire Lolaico. Nella scorsa stagione calcistica Mattia Greco era sulla panchina della Valenzana Mado, la squadra della città dove vive il neo tecnico biancoceleste che negli ultimi due giorni è stato in ballottaggio per sedersi sulla panchina della Novese con Maurizio Vennarucci e Fabio Visca.