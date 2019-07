L'Alessandria rimodella il centrocampo: ecco Castellano

La firma è questione di ore: Fabio Castellano sarà un giocatore dell’Alessandria.

Il ds Fabio Artico in questi giorni è concentrato sul centrocampo che, d’intesa con l’allenatore, sta rimodellando.

Castellano, 21 anni, prodotto del vivaio dell’Atalanta, è stato acquistato, nell’estate 2017, dall’Ascoli e, nella prima stagione con i marchigiani, ha disputato solo tre spezzoni di gara.

L’anno scorso in prestito alla Juve Stabia, con cui ha vinto il campionato di C: 9 presenze per lui, una da titolare.

In carriera anche la tappa a Vercelli e 27 presenze nelle nazionali giovanili, dall’Under 15 all’Under 19.

Centrale di centrocampo, mancino, per caratteristiche può giocare anche più avanzato, da trequartista. Quando era ancora nelle giovanili, si erano interessate a lui anche Inter Milan e Chelsea.

La politica di valorizzazione dei giovani del vivaio riporta in rosa Oussama M’Hamsi, esterno sinistro, classe ‘99, che nelle ultime due annate ha vestito la maglia del Casale, con 68 presenze. M’Hamsi, che sulla fascia può giocare basso o alto, ha firmato un contratto fino al 2021, il primo da professionista.