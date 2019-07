Fabio Valentini stacca il pass per l’Europeo

CASALE MONFERRATO - Fabio Valentini giocherà l’Europeo Under 20 con l’Italia. La giovane promessa della Junior Novipiù Casale è stato infatti convocato da coach Andrea Capobianco per la manifestazione che inizia sabato a Tel Aviv in Israele. Per la Junior la conferma del talento del ragazzo, per Fabio una grande soddisfazione e la possibilità di fare un’importante esperienza internazionale sulle orme dell’amico e compagno di squadra Davide Denegri, vice campione del mondo nel 2017 in Egitto. «Sono molto onorato della convocazione – spiega il playmaker rossoblù - è l’insieme di tutti i sacrifici di questa stagione che per me è stata una delle più importanti e soddisfacenti. Ora ci aspetta una torneo ricco di emozioni ed altrettanto difficile, noi daremo tutto quello che abbiamo e sono sicuro che onoreremo la maglia dell'Italia nel modo migliore». Gli Azzurri debuttano sabato alle ore 20 contro l’Ucraina. Secondo match del girone domenica alle ore 19.30 contro i padroni di casa di Israele e ultimo impegno di qualificazione lunedì alle ore 17.15 contro la Serbia. Da mercoledì 17 il via agli ottavi di finale, con la speranza che per Valentini e compagni il sogno possa continuare.