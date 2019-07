Zimetal è in serie B, cinque anni dopo

Adesso c’è anche l’investitura ufficiale della Federbasket: Fortitudo Zimetal Alessandria giocherà in serie B.

Il consiglio federale ha ratificato la decisione della Lega Nazionale Pallacanestro. «Una decisione che accogliamo con gioia», sottolinea Massimo Vigneri, presidente della società fondata nell’autunno 2014, dopo che Alessandria Pallacanestro, che si era salvata in B, aveva vissuto una scissione, rinunciando alla categoria nazionale.

La rinascita come ‘costola’ alessandrina della Fortitudo Bologna, per due stagioni solo con il settore giovanile, poi la prima squadra che ha scelto di scalare le categorie solo sul campo. «Anche questa ammissione in B è figlia dei risultati nell’ultimo campionato: siamo stati ammessi - spiega Vigneri - per meriti sportivi, per il nostro cammino nella stagione regolare. Una grande soddisfazione, per tutti noi, Ugo Bottanelli della Zimetal, e per la città tutta».

Coach Claudio Vandoni ha già pronta la squadra, con molti Under di qualità e tre o quattro ‘esperti’, ma c’è anche una ‘grana gironi’ da risolvere: Fortitudo si è schierata al fianco delle altre quattro società del Piemonte e delle siciliane per la decisione di cambiare i criteri e mettere insieme Piemonte, Sicilia e Toscana. «Sono stati adottati criteri sorprendenti e penalizzanti - insiste Vigneri - Fin da subito siamo pronti a condividere e attuare tutte le iniziative di protesta che le società di Piemonte e Sicilia decideranno di adottare».

Una azione forte, che pare possa produrre a breve qualche cambiamento nella composizione dei raggruppamenti, da ratificare a inizio della prossima settimana.