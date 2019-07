Casale, quattro new entry prima del raduno

Nuovi acquisti per la stagione calcistica 2019/2020 per il Casale Fbc che si radunerà martedì 23, alle 9.30, al ‘Palli’ agli ordini di Francesco Buglio: i presidenti Lino Gaffeo e Giuseppino Coppo annunciano gli innesti di Claudio Poesio, Marco Di Lernia, Alessio Scatolini e Umberto Miello.

Claudio Poesio, torinese di origine e giocatore d'esperienza classe 1987, è reduce dalla stagione con la Folgore Caratese; il centrocampista Marco Di Lernia (altro torinese di nascita) classe 1993 ha giocato nel Chieri le ultime due stagioni; il trequartista piemontese Umberto Miello ha già militato nel Casale in serie C, ritorna con entusiasmo a ventisette anni; il millenial Alessio Scatolini, portiere genovese reduce dalla stagione con l'Alessandria, arriva in prestito dalla Sampdoria.

Ad attendere i nerostellati le molte amichevoli in programma: sabato 27 luglio ore 17 Casale - Gozzano; domenica 28 luglio ore 18 Pro Vercelli-Casale; giovedì 1° agosto ore 17 Casale - Seregno; domenica 4 agosto, ore 17.00 Derthona-Casale; domenica 11 agosto a Morgex (Valle d'Aosta) Torino Primavera - Casale; martedì 13 agosto ore 17.00 Casale - Canelli Sds. Tutte le amichevoli interne si disputeranno allo stadio Natal Palli.