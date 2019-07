Cassine, ecco i nuovi acquisti

CASSINE - Dopo l'annuncio del nuovo tecnico Valter Parodi, l'USD Cassine Calcio 1936 presenta i nuovi acquisti, pronti per disputare il campionato di Seconda categoria: Roberto Menabò difensore centrale ex Aurora, il centrocampista Matteo Barbasso ex Sorgente e Aurora, il difensore Umberto Dileo proveniente dal Deportivo Acqui e Diego Summa giovane portiere ex Bistagno.

Confermati inoltre Cavallero, Cossa, Benedetto Barbasso, Sardella, Andrea Moretti, Rizzo e i giovani Tuluc, Ciliberto, Stefanov e Lomonaco.

In uscita Davide Moretti, Goglione, Prigione, Basile, Levaratto, Mazzapica, Gordon Gomez, Luca Merlo, Griffi, Gabriele Aime, Tognocchi, Vercellino e Buscarini.