Don Bosco, che colpo: firma Masneri

ALESSANDRIA - Manca poco al ritorno in campo, circa un mese, e la preparazione ricomincerà: la Don Bosco Alessandria, guidata ancora da mister Fabrizio Perrotta, ufficializza i nuovi acquisti.

I giocatori pronti a disputare la stagione 2019/2020 insieme ai salesiani sono: Thomas Masneri portiere classe 1994 con esperienze in serie D ed Eccellenza, il difensore Pietro Cesaro proveniente dalla Canottieri, gli esterni Nicolas Benatelli esterno (ex Spinettese) e Federico Roccaforte (ex Solero).

In arrivo anche l’attaccante ex Quargnento Mouad Ben Yahya, il centrocampista Ernis Sina (proveniente dal Solero) e la punta svincolata Armando Taffa.