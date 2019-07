Novipiù-Bertram primo derby in Supercoppa

ALESSANDRIA - Il primo derby stagionale tra Casale e Tortona si gioca il 7 settembre in Supercoppa.

Un settembre subito di fuoco e di prime amichevoli pepate. Merito della nuova formula studiata per la Supecoppa. La Lega Nazionale Pallacanestro ha suddiviso le 28 squadre di A2 (erano 32 fino alla scorsa stagione) in sette gironi da quattro squadre aggregate secondo criteri geografici. Una innovazione che porta subito a giocare derby regionali e che stravolge la consueta preseason. La prima fase della Supercoppa LNP 2019 si gioca dal 7 al 15 di settembre. La Novipiù Casale e la Bertram Tortona sono inserite nel girone verde tutto piemontese anche Edilnol Biella e Reale Mutua Torino.

Tre gare di sola andata nel primo turno con accesso alla seconda fase per le sette vincenti di girone e per la migliore seconda. Seconda fase ad eliminazione diretta e final four che si giocherà il 27 e 28 settembre.

Definito intanto il calendario del girone verde. Si parte sabato 7 settembre, alle ore 20, con Novipiù -Bertram al PalaFerraris di Casale Monferrato. Nella seconda giornata di mercoledì 11 settembre, la Novipiù è di scena a Biella (20.30 Hype Forum), mentre la Bertram riceve La Reale Mutua Torino al PalaCima di Alessandria con inizio alle ore 20.30. Il PalaOltrepo’ di Voghera è inagibile per lavori di messa a punto della capienza necessaria per il campionato. Ultimo turno su due giorni: si parte sabato 14 settembre con la Novipiù che riceve al PalaFerraris Torino (ore 20) e la Bertram che domenica sfida a domicilio Biella (ore 18 Hype Forum).

La nuova formula ha impedito che quest’anno venisse giocato il tradizionale Memorial Cima di Alessandria.