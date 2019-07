A Monza il pullman è sold out. Biglietti a prezzi popolari

Meno di un giorno e il pullman per Monza di Orgoglio Grigio è già completo.

Resta un solo posto, per il fortunato che se lo aggiudicherà nelle prossime ore.

Da domani, martedì, alle 9, prevendita dei biglietti: prezzi davvero popolari, 5 euro nel settore ospiti, 10 in tribuna (in entrambi i casi più diritto di prevendita), per gli Under 16 solo 2 euro in tutti i settori. Il circuito della società brianzola è Vivaticket, i punti sono gli stessi delle gare casalinghe dei Grigi.

La squadra torna a lavorare e prepara la partita anche con il quinto test: giovedì 1° agosto, alle 17.30, alla Michelin, allenamento congiunto con il Borgosesia di serie D.