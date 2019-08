Manu, la ragazza d'oro. Tris europeo

L'hanno già ribattezzata la ragazza d'oro: Manu Falleti, maestra di Alessandria, vince tre finali in poche ore agli European Master Games.

Il primo titolo in singolo, con il suo storico maestro Gipo Arbino a dare consigli e fare il tifo, 6/2 6/3 su Elisabetta Marino (2.8). Il tempo di festeggiare e di nuovo Manu in campo con Veronica Paganini per il primato di doppio, 6/1 6/3 su Marino - Delfino.

18 la terza finale,doppio misto con l'egiziano Ahmed ElmeHelmy, già 150 Atp, 6/0 6/3 all'argentina Silviana Delgado, vicecampionessa del mondo e Stefano Cecchi