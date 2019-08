Casale, otto gol nel test al Palli con la Junior Pontestura

Allenamento congiunto per il Casale di mister Buglio che ospita al Natal Palli la Junior calcio Pontestura: la società casalese allenata da mister Merlo milita nel campionato di Prima Categoria. 8-0 il finale, ma la prima occasione è per la Junior, al 10’, quando Pallavidino si procura un calcio di rigore che Vergnasco non riesce però a trasformare.

Al quarto d’ora il Casale si porta in vantaggio grazie a Todisco, bravo ad anticipare in aerea gli avversari; un minuto dopo il raddoppio firmato Coccolo.

Il terzo gol è di Vecchierelli, il quarto e quinto ancora di Coccolo. Rete di testa per Cappai per il 6-0 dei nerostellati all’intervallo.

Nella seconda frazione cala il ritmo e solo verso la metà il Casale va di nuovo a segno: lo juniorino Rosati atterra in area Lanza e dal dischetto Brugni spiazza un incolpevole Ormelese per il 7-0.

Contropiede e gol per Mazzucco per l’8-0 finale

Casale - Jcp 8-0

Marcatori: pt 15’ Todisco, 16’, 28’ e 40’ Coccolo, 25’ Vecchierelli, 43’ Cappai; st 25’ Brugni rig, 35 Mazzucco.

Casale: Tarlev, Marchetti, Sigaudo, Di Lernia, Todisco, Villanova, Miello, Vecchierelli, Cappai, Buglio, Coccolo.

A disp. Rovei, Tornari, Poesio, Provera, Osellame, Brugni, Petrillo, Lanza, Mazzucco. All. Buglio

Junior Pontestura: Bellasio, Temporin, Pallavidino, Sala, Rosati, Cardinale, Grimaldi, Chimento, Di Martino, Vergnasco, Alvitrez.

A disp. Ormelese, Giroldo, Zambon, Borelli. All. Merlo