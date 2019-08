Castiglia, a inizio settimana la scelta

Tra lunedì e martedì Luca Castiglia deciderà se la sua nuova destinazione è Alessandria o Padova.

Di sicuro per il centrocampista, che Scazzola ha allenato alla Pro Vercelli, i Grigi di nuovo in vantaggio sui veneti. Anche per Umberto Eusepi i patavini hanno manifestato interesse, ma pure in questo caso sembra essere la società grigia ad avere più chance come prima punta. Mentre come esterno offensivo c’è una trattativa per Elio Calderini, libero dopo la stagione alla Sambenedettese, avversario dei Grigi nella finale della Coppa Italia, con la maglia della Viterbese.

Il Monza continua ad aggiungere: dalla Juve il centrocampista ‘98 Nicola Mosti, l’anno scorso a Imola, ma non è ancora tra i convocati per domani. Che sono: Lamanna, Anastasio, Galli, Fossati, Bellusci, Chiricò, Lora, Brighenti, D'Errico, Finotto, Sommariva, Marconi, Palazzi, Scaglia, Iocolano, Armellino, Del Frate, Negro, Di Munno, Marchi, Sampirisi, Lepore

In Coppa Italia, già fuori il Novara, Virtus Francavilla avanti 2-1. Per la Pro Vercelli successo, sul Rende, e qualificazione con il 2-0 nei supplementari.