'La piazza spinge verso obiettivi importanti'

Lo ha convinto Fabio Artico con una telefonata.

E la società. E la piazza. "Ambiziose, ma anche io lo sono e tanto. Questa per me è una stagione molto importante". Umberto Eusepi è felice e convinto della sua scelta. "La gente qui c'è sempre ci crede e trasmette la voglia di lottare per obiettivi importanti".

Lui, l'attaccante, classe 1989, vuole "migliorare i miei numeri personali rispetto all'anno scorso". Come compagno di reparto suggerisce "uno che giochi vicino, che sia prima o seconda punta.".

Gli piace molto il calcio che Cristiano Scazzola insegna alla sua squadra, "giocare bene è un vantaggio per noi". Traguardi? "Mi piacerebbe aiutare a conquistare la B: così diventerei grigio a titolo definitivo".