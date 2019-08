Casale, girone duro. Ci sono Lucchese e Prato

Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana: quattro regioni nel girone A della serie D, quello in cui è inserito il Casale, sicuramentre duro, con molte nobili decadute in cerca di riscatto. Come due toscane del calibro di Lucchese e Prato, la prima salva sul campo in C ma fallita e ripartita con una nuova proprietà, la seconda sempre legata alla famiglia Toccafondi.

Le piemontesi, oltre ai nerostellati, sono Borgosesia, Bra, Chieri, la matricola Fossano e Verbania. Una sola lombarda, la Caronnese.

Le liguri sono Fezzanese, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Savona e Vado.

Le toscane Ghivizzano, Lucchese, Prato, Real Forte Querceta e Seravezza.

Dopo il test di ieri a Gavi, 3-1 per gli uomini di Buglio, con reti di Coccolo, Cappai e Sow, prossimo impegno domenica, alle 17, a Morgex con la Primavera del Toro.