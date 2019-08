Pandolfi veste il grigio. Per una stagione

Luca Pandolfi è un giocatore dell'Alessandria.

Come anticipato da questo sito già ieri, l'attaccante classe 1998 arriva in grigio dalla Virtus Entella, a titolo definitivo, con contratto annuale. Seconda punta, anche trequartista, nelle ultime due stagioni in D quattro reti nel Portici e 12 a Castrovillari.

Alla trasferta di oggi non hanno partecipato Eusepi, che è rimasto ad allenarsi alla Michelin, Coralli, Agostinone, Cleur, Talamo e Fissore, che sta per raggiungere l'Fc Messina.

La squadra si allenerà anche domani, e fino a mercoledì, alla sera del 14, alle 20.30, amichevole al 'Pedemonte' di Gavi con la Gaviese di Promozione.