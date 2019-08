Casale, partenza in Liguria. Alla 4a il primo derby

Tre liguri in fila per il Casale, che inizia la stagione, il 1° settembre, sul campo della Fezzanese, la formazione di Porto Venere, mentre per il debutto al 'Palli', domenica 8, i nerostellati affrontano la Lavagnese, prima di viaggiare di nuovo verso il mare, il 15, e sfidare il Vado al 'Chiattolina'.

Il primo derby piemontese sarà il 22, in casa, con il Bra, sette giorni dopo è in programma quello, esterno, con il Borgosesia. Casale - Lucchese il 6 ottobre, l'atteso confronto con il Savona il 10 novembre, in casa, mentre il 24 arriverà la matricola Fossano allenata da Fabrizio Viassi.

Il 1° dicembre la trasferta a Prato. L'andata terminerà il 22 dicembre con Casale - Verbania, dal 5 gennaio già il girone di ritorno, in cui ci sarà una sola sosta, il 15 marzo, quando la rappresentativa di categoria, allenata da Giuliano Giannichedda, parteciperà alla Viareggio Cup. Un solo turno infrasettimanale per il girone A, giovedì 9 aprile, nella settimana di Pasqua, e sarà Casale - Prato.

Le partite inizieranno alle 15, già dal primo turno e poi dal 29 marzo, alle 14.30 solo dal 27 ottobre al 22 marzo. Dal 10 maggio, per playoff e playout, alle 16.

Ecco il calendario completo della squadra di Francesco Buglio

http://www.ilpiccolo.net/userUpload/girone_A.pdf