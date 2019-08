'Il mio ruolo ideale. Adesso testa al Gozzano'

«Sono sempre stato un esterno d’attacco, destra o sinistra per me è indifferente. Mi trovo bene nel ruolo che Cristiano Scazzola mi ha dato, perché è il mio, quello più naturale per le mie caratteristiche».

Francisco Sartore è alla seconda rete in questo precampionato in cui l’allenatore ha scelto di collocarlo (con Chiarello) alle spalle dell’unica punta. «Quello io sono, pronto, comunque, ad adattarmi alle esigenze della squadra».

La rete a Gavi sugli sviluppi di uno dei molti angoli. «Stiamo lavorando molto sulle palle inattive. In una partita come quella con la Gaviese, squadra che inevitabilmente ha chiuso gli spazi, le soluzioni possono venire proprio da angoli e punizioni, come potrà essere anche in campionato, con avversarie che fanno giocare poco. Abbiamo iniziato bene, con l’aggressività che serve».

Le condizioni della squadra a dieci giorni dall’inizio del campionato? «Abbiamo caricato molto, una giornata di pausa servirà per recuperare e iniziare, di fatto, la settimana tipo verso il debutto con il Gozzano. Certo, ci sono compagni che sono arrivati a preparazione iniziata, che hanno bisogno di qualche giorno per entrare nei moduli e nelle idee di gioco. La squadra sta bene. ci stiamo preparando nel modo giusto».

Con un mercato ancora aperto: a Gavi riposo per Panizzi e Gazzi, comunque insieme ai compagni. Assenti Cleur, che sta recuperando, Dossena, Coralli, che però martedì ha lavorato in parte con il gruppo. E Agostinone e Talamo, principali ‘indiziati’ di cessione. anche se con tempi non ancora certi.

La preparazione riprenderà domani pomeriggio. Domenica, alle 17, allenamento congiunto con il Canelli alla Michelin.