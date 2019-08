Per la difesa idea Legati, centrale con molta B

Perché Elia Legati, che ha ancora due anni di contratto con la FeralpiSalò, potrebbe valutare seriamente le proposte dell'Alessandria?

Perché il forte centrale difensivo, 34 presenze e 2 reti nell'ultima stagione, titolare pressoché inamovibile, con l'acquisto di Zambelli e il passaggio della difesa dalla linea a 3 a quella a 4, rischia di avere meno certezze di giocare, come è accaduto domenica scorsa contro la Spal in Coppa Italia, quando i 'leoni del Garda' hanno giocato a 4 dietro, con Giani e Rinaldi come centrali.

La società grigia potrebbe anche aggiungere un anno di contratto al centrale destro, classe 1986, che vanta molta B in carriera, una stagione al Crotone, ben quattro al Padova e due e mezza alla Pro Vercelli prima del passaggio, nel mercato di gennaio 2018, alla Feralpi.

I prossimi giorni saranno decisivi per questa trattativa e per altri due innesti, a centrocampo e in attacco.