Casarini, primi allenamenti in grigio

Primi allenamenti in grigio per Federico Casarini, il centrocampista classe 1989, che lunedì ha firmato un triennale e si è subito aggregato al gruppo.

Casarini ha scelto l'Alessandria, come ha dichiarato al sito ufficiale della società, per un campionato da protagonista.

Ufficiale il trasferimento in prestito, per un anno, del difensore Lorenzo Giubilato alla Pro Sesto in serie D.

Questa sera, dalle 19.30, alla Pro loco di Oviglio, la 'Festa Grigia', organizzata da Orgoglio Grigio: parteciperanno anche il presidente Luca Di Masi, il ds Fabio Artico, l'allenatore Cristiano Scazzola e una delegazione di giocatori. Nella serata, condotta da Franco Tasca, l'asta di magliette per gli sfollati di Genova